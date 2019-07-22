الكويت 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسصرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم أن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرًا.وأكد المصدر أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر، يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر، داعيًا جميع الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.// انتهى //00:09ت م0195