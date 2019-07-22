القريات 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

انطلقت مساء اليوم, فعاليات مهرجان كاف الصيفي السياحي بمحافظة القريات, بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .

وتجول وكيل إمارة الجوف على أجنحة المهرجان, مستمعاً لشرح من رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري عن مشاركة بعض الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية .

ثم انطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وألقى رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري كلمة أوضح فيها أن المهرجان روعي فيه إشراك جميع الفئات بالمجتمع، عبر انتقاء فعاليات تتناسب مع ذائقة وهوايات الزوار ، كما يضم عدداً من الفعاليات والأمسيات الإنشادية والشعرية .

بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم عضو المجلس البلدي عبدالله سند الشراري قدم فيها الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة على إقامة مثل هذه المهرجانات التي تسعى إلى إيجاد حراك ثقافي واقتصادي لخدمة أبناء المحافظة ، مبينًا أن مثل هذه المهرجانات تخلق فرص عمل للشباب والفتيات وتُنمي مهاراتهم .

ثم شاهد الجميع اوبريت إنشادي بهذه المناسبة .

وفي الختام كرم وكيل إمارة الجوف المشاركين والرعاة ، كما تسلم درعًا من مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي بهذه المناسبة .

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