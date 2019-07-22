لندن 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسبحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بأن " الوزراء اتفقوا على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الاوروبية، على أن يتم في الوقت نفسه تجنّب أي تصعيد محتمل في المنطقة".// انتهى //01:28ت م0197