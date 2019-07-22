الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوجّه باستضافة 1000 حـاج مـن السودانقرار خادم الحرمين داعم للسلام ويحد من عبث الإرهابيين.. محور الخير من أجل السلامالريـاضيــون: دعم ولي العهد يضعنا على طريق الاحـترافخالد الفيصل يطلع على خطة الجمارك لموسم الحجأمير الشرقية: القيادة حريصة على مطالب المواطنينأمير نجران يُطَمئن القيادة بإتمام استقبال طلائع الحجاج اليمنيينسعود بن خالد يؤكد أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاصقطار الحرمين يرفـع طاقته الاستيعابية إلى 80 رحلة أسبوعياًعادل الجبير: تصرفات طهران مرفوضةد. العيسى يدشن مشروعات إغاثية وتنموية في السنغالسفراء يزورون "نيوم" ويتعرّفون على مقوماتهاإيقاف 55 مشتبها بقضايا الأمن الوطنيخبراء دوليون يجمعون على قوة الإصلاحات الاقتصادية السعوديةقيادة القوات المشتركة للتحالف تنظم ورشة عمل عن "القانون الدولي الإنساني"قرقاش: " التحالف " مُصرّ على تحقيق أهدافهقلق عالمي تجاه العبث الإيراني بممرات إمدادات النفطعجز الأوربيين يعزز إرهاب وقرصنة "الملالي"عضو بمجلس الطاقة العالمي: إيران تقاتل لامتلاك "النووي"// يتبع //06:06ت م0003