عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يوجّه باستضافة 1000 حـاج مـن السودان
قرار خادم الحرمين داعم للسلام ويحد من عبث الإرهابيين.. محور الخير من أجل السلام
الريـاضيــون: دعم ولي العهد يضعنا على طريق الاحـتراف
خالد الفيصل يطلع على خطة الجمارك لموسم الحج
أمير الشرقية: القيادة حريصة على مطالب المواطنين
أمير نجران يُطَمئن القيادة بإتمام استقبال طلائع الحجاج اليمنيين
سعود بن خالد يؤكد أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص
قطار الحرمين يرفـع طاقته الاستيعابية إلى 80 رحلة أسبوعياً
عادل الجبير: تصرفات طهران مرفوضة
د. العيسى يدشن مشروعات إغاثية وتنموية في السنغال
سفراء يزورون "نيوم" ويتعرّفون على مقوماتها
إيقاف 55 مشتبها بقضايا الأمن الوطني
خبراء دوليون يجمعون على قوة الإصلاحات الاقتصادية السعودية
قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظم ورشة عمل عن "القانون الدولي الإنساني"
قرقاش: " التحالف " مُصرّ على تحقيق أهدافه
قلق عالمي تجاه العبث الإيراني بممرات إمدادات النفط
عجز الأوربيين يعزز إرهاب وقرصنة "الملالي"
عضو بمجلس الطاقة العالمي: إيران تقاتل لامتلاك "النووي"
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