وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة وتعزيز شراكة الحلفاء ) : يعكس التمرين العسكري «الـقائد المتحمس 2019» والـذي يقام حالـيًا في المنطقة الـشمالـية بين وحدات الـقوات الـبرية الملـكية الـسعودية والـقوات الأمريكية حرص الـقيادة الـسعودية علـى تطوير ودعم الـقوات المسلحة وجاهزيتها وتطوير أدواتها المستمر لمواجهة كافة التحديات ضمن مسيرة المملكة لتعزيز التنمية والأمن والازدهار، ويصب التمرين في روافد المناورات العسكرية الـتي تنظمها المملكة مع الـدول الشقيقة والصديقة حرصا منها على حماية أراضيها وحفظ أمن المنطقة من أي اعتداءات محتملة من أي طرف، كما أن التمرين من جانب آخر يطرح حرص المملكة الشديد على تطوير وتحديث دفاعاتها لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية.وأوضحت: هو تمرين يضاف إلى جملة من المناورات والتدريبات العسكرية الـتي من شأنها أن تعزز منطلقات التعاون القائمة بين المملكة وحلفائها لإحلال الاستقرار والأمن بالمنطقة وإبعادها عن شبح الـتدخلات والاستفزازات والأعمال الإرهابية التي لا شك أنها تؤثر بشكل مباشر علـى سيادة دول المنطقة، وتؤثر أيضا علـى المصالـح الاقتصادية لـدول الـعالـم قاطبة كما هـو الحال أثناء تخريب السفن التجارية بما فيها السفن السعودية في عرض المياه الإقليمية الخليجية، وكما هو الحال أثناء الـهجوم الـسافر علـى مضخات الـنفط بالمملكة، وكما هو الحال في خضم الاعتداءات الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة وعلى المطارات المدنية السعودية، وإزاء ذلك فإن دفاعات المملكة لابد أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة مثل تلك الأخطار.وتابعت: ويهم المملكة من هـذا المنطلق تحديدًا أن تطور أداء قواتها وجنودها الـبواسل ورفع جاهزيتهم القتالية وإكسابهم المهارات والاحترافية لـتنفيذ مهماتهم التدريبية، وهو تطوير تهتم به المملكة اهتمامًا خاصًا ومتناميًا لعلاقته المباشرة بحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها والـدفاع عن حدودها من كل طامع ومستبد وإرهابي، وقد تمكنت المملكة بفضل الله وعونه وبفضل قيادتها الحكيمة من بناء قوة عسكرية ضاربة ومؤثرة حيث صنف جيشها في المرتبة الخامسة عالميًا وتعد قواتها الجوية من الـقوى المتقدمة في الـعالـم، والـدعم الكبير الـذي تحظى به مختلف قطاعات الـدفاع عن المملكة ومقدساتها انعكس إيجابا علـى ذلـك الـهاجس الملح بحفظ سلامة المنطقة وأمنها من أي عدوان محتمل.وختمت: وإزاء ذلـك جاء الـتمرين الـعسكري مدار الـبحث لتوضيح قدرة المملكة على تقوية التحالفات العسكرية بينها وبين الـدول الـصديقة في الـعالـم وعلـى رأسها الولايات المتحدة، فالتعاون بين البلدين في شتى مجالات وميادين التعاون بما في ذلـك التعاون العسكري يرسخ مبادئ وأسس العلاقات الإستراتيجية بينهما، ولهذا فإن المملكة رحبت باستقبال القوات الأمريكية دعمًا لتلك الـعلاقات وتأصيلها وللتأكيد مجددًا على استمرارية التعاون السعودي الأمريكي في المجالات العسكرية، وهو تعاون وثيق لا يصب في مصالـح الـبلـدين الصديقين فحسب، ولكنه يمتد أيضا لرسم علامات واضحة على خريطة أمن دول المنطقة واستقرارها وسيادتها.// يتبع //06:07ت م0005