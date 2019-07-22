وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحالف مع الأقوى ) : منذ تأسيسها وحتى الآن، والمملكة كانت وما زالت وطناً محصناً ضد كل الاختراقات عن طريق تحصين وحدتها الداخلية وقوتها الذاتية من جهة، وعن طريق بناء تحالفات مركزية قوية من جهة أخرى.وأضافت: من يتأمل في مجريات الأحداث خلال العقود الماضية يجد أن رؤية المملكة العسكرية والسياسية استطاعت أن تمضي بالسفينة إلى بر الأمان رغم كل العواصف التي هبت على المملكة.وأوضحت: وأكبر دليل على ذلك ما صنعه التحالف السعودي المميز عام 1990 في إخراج صدام من الكويت وتحريرها بفضل التحالف الأممي الذي تبنته المملكة.وواصلت: واليوم والعالم يشهد تهورا وطيشا إيرانيا يريد به نظام الملالي إشعال المنطقة واستهداف طرق الملاحة الدولية، بل واستهداف دول الجوار بشتى الوسائل الانتحارية من أجل إشغال العالم عن مشروعه النووي وخططه التوسعية، لم يكن أمام المملكة لوقف هذا الطيش الإيراني إلا ردعه بتحالف وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع القوات الأمريكية التي أثبتت التجارب والتحالفات السابقة أنها الأقوى والأكثر استيعابا لخطورة الشر الإيراني على العالم.وختمت: إن المملكة كانت وما زالت على الدوام مستهدفة من قوى الشر التي لا تريد لها أن تمضي في نمائها وتنميتها، ولكن الأحداث أكدت على الدوام أن رؤيتنا الاستشرافية للمستقبل، وقراءتنا للواقع كانت بصيرة ودقيقة جدا، لذلك سوف نمضي في تنميتها وهم يعبثون بواقعهم.// انتهى //06:07ت م0006