نيودلهي 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واستستعد الهند بإطلاق ثاني لمهمة الهبوط على سطح القمر اليوم، بعد أسبوع من إلغاء المحاولة السابقة في الساعة الأخيرة بسبب عطل فني.وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إن المحاولة الثانية لإطلاق "تشاندرايان2-" - من المقرر أن تجرى اليوم الاثنين في الساعة 0913 بتوقيت جرينتش، من قاعدة سريهاريكوتا لإطلاق المركبات الفضائية في جنوب البلاد.وتهدف المهمة التي تبلغ قيمتها 142 مليون دولار إلى رسم خريطة لسطح القمر، وفحص تركيبه والبحث عن الماء.// انتهى //07:18ت م0007