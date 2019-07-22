طرابلس 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ،مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة،وتمت مناقشة سبل حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة الخطوات التنفيذية التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء في الوقت الراهن.وأشارت الصحف إلى إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة قرارا يقضي بتكليف اللواء "المبروك الغزوي" قائدا لمجموعة عمليات المنطقة الغربية ،خلفاً للواء عبد السلام الحاسي.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية في البلاد ، منوهة باستمرار التحشيد العسكرى من قبل قوات الجيش الليبي على تخوم العاصمة من أجل الدخول للعاصمة ، مشيرة إلى إعلان الجيش الليبي عن سقوط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة .ونوهت الصحف إلى مقاطعة إيطاليا اجتماع باريس حول ليبيا والهجرة، مبينة أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني،أبلغ نظيره الفرنسي كريستيان كاستنير، بأنه لن يشارك في اللقاء المقرر عقده حول ليبيا والهجرة، الذي دعت إليه فرنسا اليوم .وتطرقت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه ،مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا ،وتمت مناقشة الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في ليبيا.// انتهى //08:38ت م0008