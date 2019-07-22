الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطة تطوير الهاتف المجاني بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية لهذا العام، وذلك ضمن الاستعدادات والخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة الارشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ .واشتملت خطة التطوير على زيادة الخطوط الهاتفيّة بالعزيزية إلى 45 خطاً بثمان لغات مختلفة (عربي، إنجليزي، فرنسي، تركي، اوردو، هوسا، بنجابي، إندونيسي)، كذلك تم زيادة عدد الخطوط بمنى إلى 45 خطاً، وفي عرفة 45 خطاً، وفي مزدلفة 40 خطاً.كما تم تأمين خطوط ثابته ضمن خطة التطوير بحيث يمكن إستقبال 300 إتصال في وقت واحد عن طريق 100 داعية و27 مترجماً في نفس الوقت، كما تم تخصيص كبائن مجهزة بالهواتف وأجهزة الحاسب الآلي لتقديم هذه الخدمات التي تأتي لتسهيل إيصال خدمات التوعية الدينية لضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //09:17ت م0011