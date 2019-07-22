الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسالتقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وهي إحدى كليات التقنية العالمية التي تشرف عليها المؤسسة .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمجال الطيران الذي يشهد نمواً مطّرداً على كافة الأصعدة والمستويات .كما التقى رئيس الهيئة، بالمتدربين المشاركين لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات والتي ستقام في روسيا الاتحادية أغسطس القادم, واستمع إلى شرح مفصل عن الكلية التي أنشئت بهدف تقديم تأهيل نوعي مميز بأعلى معايير الجودة للتدريب التقني والمهني للكوادر الوطنية السعودية، كما أنها تحظى ببرنامجين رئيسيين وهما برنامج الهيئة العامة للطيران المدني للخريجين الذين يسعون إلى العمل كمهندسي صيانة الطائرات مدنيين، وبرنامج وكالة الطيران الأوروبي للسلامة في الهندسة الميكانيكية وإلكترونيات الطيران والذي يُقدّم إلى طلاب القوات الجوية الملكية السعودية.وقد أثنى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على ما شاهده من جهود وتميز في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران, مؤكداً على دور المؤسسة الهام في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية من الشباب والشابات القادرين بعون الله وتوفيقه على تحقيق رؤية المملكة.الجدير بالذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض تقدم عدة تخصصات في ميكانيكا صيانة الطائرات المدنية، وصيانة هياكل الطائرات المدنية، وميكانيكا صيانة الطائرات العسكرية، وإلكترونيات صيانة الطائرات العسكرية، وصيانة الطائرات بدون طيار.// انتهى //09:18ت م0013