الطائف 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتي الطائف وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.// انتهى //09:19ت م0014