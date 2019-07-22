سيئول 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسشهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعًا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو الجاري بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات.وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الصادرة اليوم ، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 3ر28 مليار دولار بتراجع نسبته 6ر13% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع المتوسط اليومي للصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 2ر16% إلى 71ر1 مليار دولار.وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب انكماش قطاع أشباه الموصلات وانخفاض صادرات البلاد تجاه الصين.وتراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 2ر30%، فيما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبة 6ر15% و24% على الترتيب.وفي المقابل، ارتفعت صادرات سيارات الركوب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأجهزة المنزلية بنسبة 5ر19% و2ر7% و5ر34% على الترتيب.في الوقت نفسه، تراجعت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 3ر10% سنويا إلى 7ر28 مليار دولار.// انتهى //09:31ت م0017