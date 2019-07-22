بيروت 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسواكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الاتصالات الجارية بين الاقطاب السياسية اللبنانية المعنية لإعادة تفعيل العمل الحكومي الذي من شأنه ترجمة مفاعيل الموازنة العامة الجديدة للدولة في أشهر ستة متبقية من العام الحالي .وتناقلت نبأ مقتل 11 مدنيا ًجراء قصف جوي شنته طائرت حربية سورية على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا أمس، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .وسلّطت الضوء على الزيارة الرسميّة التي بدأها ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الصينية بكين، للقاء كبار القادة والمسؤولين فيها، وبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات .ورصدت وتيرة العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي ضد المليشيات الإرهابية جنوب العاصمة طرابلس، مبرزة إعلان الجيش عن اسقاطه طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة .وتابعت صحف لبنان، مجريات اجتماع دول حركة عدم الانحياز، الذي التأم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تحضيرا ًلقمة رؤساء دول وحكومات الحركة المقرر عقدها في أكتوبر القادم بالعاصمة الأذربيجانية باكو .// انتهـى //09:52ت م0019