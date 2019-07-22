لندن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واسصعد سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1427.88 دولاراً أمريكياً .وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1428.30 دولاراً أمريكياً وذلك بسبب تلقي المعدن النفيس دعماً من التوترات في إقليم الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية فيما حد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي من المكاسب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة واحد بالمائة إلى 16.37 دولاراً أمريكياً .// انتهى //10:39ت م0031