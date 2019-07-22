فيينا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليوم ، وفاة مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز 72 عاماً.وذكرت الأمانة العامة للوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "تعلن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ببالغ الحزن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".وكشفت الأمانة أن أمانو كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.// انتهى //10:50ت م0034