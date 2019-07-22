رام الله 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية ، الأمم المتحدة "بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية".وأولت اهتماما بتحذير أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 100 شقة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، مطالبا الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل.وأوردت خبر تأكيدات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، موقف بلاده المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية اللامحدود واللامشروط من باب الالتزام الأخلاقي والإنساني.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.وتابعت اقتحام جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.// انتهى //10:55ت م0035