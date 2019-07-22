الخليل 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت، الطالب الجامعي أسامة إيهاب عثمان عبيدو التميمي من مدينة الخليل،فيما اعتقلت الشاب ثمين احمد الحلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل يوسف صافي الحروب من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، إضافة إلى الطالب الجامعي لؤي عمرو، والشاب أحمد يعقوب علي الشمالي من مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت مجدي محمد حمد ابو عياش من بلدة بيت أمر شمال الخليل.وفي نفس السياق اختطفت قوات خاصة إسرائيلية وبمساعدة من جنود جيش الاحتلال ومخابراته الأسير المحرر بلال عبد الرحمن إسماعيل عوض من داخل منزل عائلته بمنطقة ثغرة الشبك،وتم نقله إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.// انتهى //11:16ت م0038