بكين 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبدأت اليوم في العاصمة الصينية بكين فعاليات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني المنعقد على هامش زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية الصين الشعبية .ويشارك في المنتدى وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين من مختلف المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية والخاصة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه سيتم خلال المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين المشتركة والتي تعطي بعدا استراتيجيا للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.// انتهى //11:20ت م0039