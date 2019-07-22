عمان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة الأردنية تحقيقها 25 التزاماً مكتملاً من أصل 33 خلال الربع الثاني من أولويّات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 م.واهتمت بمباحثات التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، والتي تناولت العديد من القضايا الإقليمية.وتابعت مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية، للأمم المتحدة بإيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وفي ذات السياق ، سلطت الضوء على اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.ونشرت قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم الخميس المقبل.// انتهى //11:27ت م0040