القريات 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم بصالة الاستقبال بمحافظة القريات, منسوبي المحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه بعد وصوله إلى محافظة القريات للقيام بجوله تفقدية للمحافظة ومراكزها.واستمع سموه، عن أداء الموظفين وسير العمل، حاثهم على بذل المزيد في خدمة الوطن وأبنائه.حضر اللقاء وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني, ومحافظ القريات المكلف محمد بن شتيوي الجهني.// انتهى //11:32ت م0041