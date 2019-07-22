عرعر 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس دورة تدريبية بعنوان " الشراكة المجتمعية في رؤية عشرين ثلاثين " قدمتها مشرف قسم الشراكات المجتمعية بالجمعية تهاني مطير، بحضور عدد من المهتمين في برامج الشراكات المجتمعية، وذلك على مسرح الغرفة التجارية والصناعية بعرعر.وتناولت الدورة دور الشراكات المجتمعية في إنجاح العمل الجماعي في اي إدارة مؤسسية.وأوضحت الجمعية أن إقامة الدورة التدريبية تأتي في إطار تقديم كل معين لخدمة الشباب والفتيات وتفعيل الحراك الثقافي والفني واحتضان المواهب وصقل المهارات.// انتهى //13:12ت م0071