المدينة المنورة 19 ذي القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م واستواصل هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تنفيذ برنامجها التشغيلي الميداني لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للحجاج والزائرين بالمسجد النبوي والمواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام.وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الهيئة شرعت في تنفيذ برنامجها بدءاً من غرة شهر ذي القعدة الجاري حيث تعمل ما يقارب 60 فرقة إسعافية خلال النوبة الواحدة بكافة أرجاء المنطقة, كما باشرت جميع المراكز الإسعافية بتغطية كافة الطرق المؤدية للمدينة المنورة, لمتابعة قوافل الحجيج القادمين إلى المدينة المنورة وخلال مغادرتهم, في حين تساند العمل الإسعافي بالمنطقة 12 فرقة عناية متقدمة التجهيز داخل المدينة المنورة لمباشرة مختلف الحالات والحوادث بدقة ومهارة عالية.وأفاد أن 1000 متطوّع ومتطوعة سيبدأون اعتباراً من يوم غدٍ أعمالهم ضمن البرنامج الإسعافي لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزائرين بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام, حيث تتركز مهامهم في المسجد النبوي الشريف بقسميه الرجالي والنسائي والساحات المحيطة به, حيث تساند تلك الفرق التطوعية الفرق الإسعافية المتمركزة بالمسجد النبوي الشريف في أوقات الصلوات وأوقات الذروة بمسجد الميقات أثناء تفويج الحجيج إلى مكة المكرمة.وفي سياق متصل, يستمر مركز التدريب في الهيئة بعمل العديد من الدورات والمحاضرات الإسعافية لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة العاملة في خدمة الحجيج . فيما يتم المشاركة في استقبال الحجاج و تفويجهم إلى مكة المكرمة من قبل منسوبي الاتصال المؤسسي لتوزيع بعض النشرات الإسعافية و طريقة استخدام تطبيق "اسعفني", المتاح على جميع أنظمة الأجهزة المحمولة والذي يحتوي على 9 لغات عالمية, كما يتم استقبال البلاغات الإسعافية بالاتصال على الرقم 997.// انتهى //13:13ت م0072