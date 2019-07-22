سكاكا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, اجتماعاً بأعضاء المجلس المحلي بمحافظة القريات، وذلك ضمن برنامج سموه خلال زيارته التفقدية للمحافظة .وبدء الاجتماع بكلمة لسمو الأمير فيصل بن نواف, نوه فيها بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.وأكد سموه أهمية تعاون المجلس المحلي مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، متطلعاً إلى التركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات من دعم كبير من القيادة الرشيدة " أيدها الله ".بعد ذلك استمع سموه لكلمة محافظ القريات بالنيابة رئيس المجلس المحلي محمد بن شتيوي الجهني ، تضمنت أعمال المجلس وتظافر الجهود التي يقوم بها لمواجهة بعض العراقيل التي تعترض سير أعماله وتذليل العقبات أمام بعض المشاريع ، واستمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة.حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان, والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني, ومحافظ القريات بالنيابة محمد بن شتيوي الجهني.//انتهى//13:17ت م0073