سياسي / حزب الرئيس الأوكراني يعلن الفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
كييف 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
أعلن حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفوز بالأغلبية المطلقة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس.
وحصل حزب "خادم الشعب" الذي ينتمى له زيلينسكي، على نحو 40% من أصوات القوائم الحزبية ، وبإضافة عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم بطريقة مباشرة، فيبدو أن الحزب قد حصل على الأغلبية بأكثر من 240 مقعداً من بين الـ424 مقعداً التي سيتم شغلها في البرلمان.
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