كييف 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأعلن حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفوز بالأغلبية المطلقة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس.وحصل حزب "خادم الشعب" الذي ينتمى له زيلينسكي، على نحو 40% من أصوات القوائم الحزبية ، وبإضافة عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم بطريقة مباشرة، فيبدو أن الحزب قد حصل على الأغلبية بأكثر من 240 مقعداً من بين الـ424 مقعداً التي سيتم شغلها في البرلمان.// انتهى //13:21ت م0076