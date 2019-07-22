أبوعريش 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس، فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش تحت عنوان "القيادة الحديثة والأنماط الإدارية"، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج "فذة"، وذلك بمقرالمركز.وهدفت الدورة التي نفذتها المدربة مريم العمير، على مدى أربعة أيام، إلى تأهيل المتدربات للقيادة في جميع المجالات وتنمية المفاهيم الإدارية لديهن، وإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهمومه المعاصر بفاعلية وكفاءة، بما يساهم في رفع قدرتهن على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم.// انتهى //13:27ت م0081