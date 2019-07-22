الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأطلقت "الصحة" ممثلة بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى مشروع التعليم الإلكتروني في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، والذي يهدف إلى تسهيل الوصول للمعرفة وبناء القدرات لدى ممارسي الجودة وسلامة المرضى، حيث قدمت 38 ساعة تدريبية استفاد منها 7000 متدرب من مختلف القطاعات الصحية تناولت تقديم 22 موضوعاً منها: معايير السلامة الأساسية، والسياسات المتعلقة بها، والتحضير للشهادات الاحترافية والمؤشرات.وشارك في تقديمها 28 محاضراً من منسوبي "الصحة" والجهات الصحية مثل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، والمركز السعودي لسلامة المرضى، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ومستشفى الملك خالد الجامعي.يذكر أن المنصة التدريبية التي تتسع لألف متدرب قابلة للزيادة ساهمت في وصول المعرفة بدون أي تكاليف مادية على المتدربين، وتهدف الى توسيع مشاركتها في النصف السنوي الثاني من عام 2019 كمنصة ريادية من خلال تقديم المزيد من الدورات التحضيرية المتنوعة والمحاضرات، التي يقوم على تقديمها العديد من الخبرات.// انتهى //13:28ت م0082