نجران 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسعقدت اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، أمس، اجتماعها الاعتيادي بحضور أمين عام الغرفة صالح كرحان، ورئيس اللجنة علي بن ناصر القاضي، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة بنجران.وناقش الاجتماع توصيات اللجنة ومحاضر الاجتماعات السابقة، وعدد من النقاط التي تهم أعمال القطاع ومن أبرزها تطبيق اللائحة الجديدة لوزارة الصحة, وما تضمنته من فقرات لا تنطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع الصحي الخاص، والتوصية بتشكيل لجنة فنية من مستشفيات ومستوصفات المنطقة وترشيح أعضاء لها، من أجل إعداد تقارير فنية وإحصائية حول المشاكل التي تواجه القطاع الصحي بالمنطقة وعرض الحلول المناسبة لها.من جهة أخرى التقت اللجنة الصحية بغرفة نجران بنائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وبحث اللقاء سبل تطوير القطاع الصحي بالمنطقة، والعمل على تذليل العقبات والإجراءات التي تواجه القطاع، من خلال تفعيل أوجه التعاون بين القطاع الصحي والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة.//انتهى//13:28ت م0083