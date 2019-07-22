جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة في جدة، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ .واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن ، إضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن ، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة ، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج ، إلى جانب تأهيل الدعاة ، وإقامة الندوات ، والمحاضرات التوعوية للحجيج ، كما اطلع سموه أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة .// انتهى //14:46ت م0123