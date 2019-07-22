صبيا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليه 2019 م واساحتفى مكتب الإشراف على حلقات الطمحة والغراء التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا مساء أمس ، بختام البرنامج الصيفي الثاني لحفظ القرآن الكريم وتثبيته وذلك بجامع الدعوة.واستعرض مدير البرنامج الصيفي علي بن أحمد غروي أهداف البرنامج الصيفي الذي استمر شهرًا واحدًا في استثمار أوقات الشباب، وتعزيز دور مكتب الحلقات في أداء رسالته في تحفيز الشباب والناشئة لحفظ كتاب الله الكريم والعناية به، انطلاقًا من مكانة القرآن الكريم وأهميته حفظًا وتلاوةً وتدبرًا.وأبان غروي أن عدد الطلاب الدارسين بلغ عددهم 67 دارسًا من مختلف الفئات العمرية، منوهًا بتعاون الأهالي في تشجيع أبنائهم للمشاركة في البرنامج.كما تخلل الحفل تقديم نماذج لتلاوات قرآنية للطلاب، وعرضًا وثائقيًا لأبرز فعاليات البرنامج الصيفي.واختتم البرنامج بتكريم الطلاب الدارسين والمعلمين والداعمين والمتعاونين في تنظيم البرنامج الصيفي.// انتهى //14:46ت م0124