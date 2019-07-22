الوجه 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية 8100 آلاف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها ، تمثلت في مباني وأحواش وعقوم ترابية.وأوضحت لجنة التعديات أنها ستقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وتطبيق العقوابات والغرامات النظامية بحق المخالفين ، موكدةً أنها ستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة.// انتهى //14:46ت م0127