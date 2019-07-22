جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأبرمت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بمقرها اليوم ، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الملك خالد ، لإطلاق مبادرة "تمكين الشباب" لتأهيل 85 شابًا في مجال الضيافة والسياحة ، تمهيدًا لتوظيف الأكفاء منهم في القطاعات السياحية المختلفة.وتهدف الاتفاقية إلى دعم مستهدفات مجالات التوطين ، وتحفيزًا للراغبين في دخولهم سوق العمل تعزيزًا لمنظومة التنمية المستدامة ، وترسيخ مفهومها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ، وذلك من خلال تهيئتهم عبر التدريب النظري والعملي للمهن المطلوب توطينها.وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك على مدار السنوات السابقة بين جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية ومؤسسة الملك خالد ، حيث صُممت هذه المبادرة في إطار توطين الوظائف والتمكين الاقتصادي بمختلف المجالات لفئة الشباب ترسيخًا لمفهوم الشراكة المجتمعية نحو تمكين الفئات من ذوي الدخل المحدود من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع وضمان استقلاليتهم المادية عن طريق دخولهم سوق العمل ورفع مستوى المعيشة.وتركز مؤسسة الملك خالد بدعم البرامج التنموية التي تهدف إلى تهيئة الأفراد وتمكينهم داخل مجتمعاتهم وتحقيق طموحاتهم، في ظل الإيمان بأهمية تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي من خلال دعم المشاريع التي تستهدف الفئات الهشة بالمجتمع بهدف تدريبها وتأهيلها لرفع مستوى القدرات والإمكانات وتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي.ويحرص أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على تحقيق رسالتها التي ترتكز على الإسهام في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثرًا اجتماعيًا، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع الأهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:52ت م0129