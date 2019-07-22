الرياض19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسدعت جمعية الكشافة العربية السعودية القيادات الكشفية المشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة إلى أهمية الحصول على شهادة السياسة العالمية للحماية من الأذى التي أقرها المؤتمر الكشفي العالمي الـ 41 الذي عقد في اذربيجان عام 2017م .وأوضح قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الهدف من حصول القادة الكشفيين على هذه الدورة فهم الهدف من البيئة الآمنة للكشافة ، والإدراك الكامل للالتزام الواجب القيام به في المنظمة الكشفية العالمية والجمعيات الكشفية الوطنية ، وتحديد انماط الاذى الذي يمكن أن يتعرض له المشاركين في المعسكرات ، بالإضافة الى كيفية التعامل بالشكل المناسب في اطار الحماية من الاذى ، وخلق حالة من الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لكل المشاركين، بما يتواءم مع مهمة الحركة الكشفية من خلال المساهمة في التطوير والتنمية العامة للمشاركين وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع .// انتهى //14:52ت م0130