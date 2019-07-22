الباحة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" 505800 ألف ريال لشهر ذي القعدة في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، وتمثل الكفالة الشهرية.وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1686 يتيماً ويتيمة، موزعين على 515 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.// انتهى //14:54ت م0131