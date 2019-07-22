المنامة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,527.17 بانخفاض قدره 6.99 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.15 بارتفاع قدره 1.20 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و567 ألفًا و387 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 348 ألفًا و584 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.// انتهى //15:06ت م0132