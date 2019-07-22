الأحساء 19 ذو القعدة1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واستفتتح المؤسسة العامة للري بالأحساء غدا سوق المزارعين المؤقت بجوار عين اللويمي وسوق المزارعين المؤقت بمدخل قرية القرين، وذلك بعد أن أكملت جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .وأوضح رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك أن مبادرة أسواق المزارعين تأتي لدعم صغار المزارعين وفق اشتراطات تكفل العدالة والمساواة للجميع في عرض منتوجاتهم الزراعية المحلية، مؤكدا سعي المؤسسة الدائم لدعم جميع المزارعين وإيصال الخدمات لهم، متمنيا أن تكون هذه الأسواق منصات جاذبة وذات عائد مستمر على المزارع.وأشار إلى أن المؤسسة أتاحت إمكانية التسجيل الالكتروني للمزارعين للحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط عبر موقعها الرسمي WWW.SIO.GOV.SA ، كما يمكنهم التسجيل حضوريا عن طريق مكاتب المؤسسة العامة للري الميدانية في كل من المنصورة و‫الحارة و‫جليجلة.يذكر أن المؤسسة قد أقامت أمس ورشة عمل للمزارعين المسجلين لتعريفهم بالمبادرة وأهم جوانبها لمزاولة نشاط بيع المحاصيل الزراعية المحلية.// انتهى //15:07ت م0133