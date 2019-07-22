أملج 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسكثفت بلدية محافظة أملج ممثلة في قسمها النسائي أمس, جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية ، ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي يقوم بها القسم.وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية أملج نايف البرقاني أن القسم النسائي قام بـ 12 جولة رقابية شملت 63 منشأة في مختلف النشاطات النسائية , وجرى التأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه جرى ضبط العديد من المخالفات منها مواد تجميل منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة ومخالفات في التجهيزات اللازمة, وجرى إنذار7 منشآت مخالفة, كما جرى مصادرة 112 علبة مواد تجميل منتهية الصلاحية، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.من جهتها أكدت مديرة القسم النسائي ببلدية أملج ابتهال مصطفى سنيور أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية، مشددة على دور المواطنة والمقيمة في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940 ورقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر @ummluj وموقع البلدية.// انتهى //15:08ت م0134