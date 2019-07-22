جيزان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساختتمت الليلة الماضية, فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها نادي الحي التعليمي الترفيهي بقرية الأساملة التابع للإدارة العامة للتعليم بجازان للبنات تحت عنوان " تدريب المدربين TOT" , وذلك بمقر النادي.وأوضحت قائدة النادي أمل حيدر أن الدورة التي نفذتها المدربة سحر أحمد على مدى أسبوع هدفت لتعريف المشاركات فيها من المشرفات التربويات وقائدات المدارس والمعلمات والمهتمات بالنهج الاحترافي في التدريب والتعليم , بأهم المعارف والمهارات التي تتبناها الاتجاهات الحديثة في التدريب والتي تحقق الفائدة لكل من المدرب والمتدرب على حد سواء.وبينت أن الدورة شهدت تنفيذ العديد من ورش العمل والتدريبات العملية سعياً للاستفادة الكاملة من الدورة وما تسعى لتحقيقه من أهداف.// انتهى //15:08ت م0135