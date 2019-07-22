تبوك 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، أمس برامج التطوير المهني الصيفية في عامها الثاني، بمشاركة 4325 معلما ومعلمة مسجلين ومسجلات في نحو 165 برنامجًا تدريبيًا منها 72 برنامجاً للبنين و92 برنامجاً للبنات يقدمها أكثر من 40 مدربًا ومدربة من خلال 12 مركزا تدريبيا في منطقة تبوك منها 5 مراكز للبنين و 7 مراكز للبنات.وأفاد مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري أن برامج التطوير المهني الصيفي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة، وإن الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة.وقال: إن إدارة التدريب والابتعاث بالوزارة حرصت على إتاحة الفرصة لتطوير شاغلي الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية، بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية الصيفية، مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومنها البرنامج الجديد "مبادئ اللغة الصينية".فيما دشنت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان ثمانية برامج التحق بها أكثر من 150 متدربة، إضافة إلى برنامجين في محافظة تيماء وآخر بالوجه ، وبرنامج يقام بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة عن أساسيات اللغة الصينية.// انتهى //15:12ت م0137