ينبع 19ذوالقعدة 1440هـ الموافق 22يوليو2019م واساختتم اليوم , برنامج الأولمبياد الصيفي ٢٠١٩م لطلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع،وذلك بحضور الرىئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبية ومدير عام قطاع التعليم الدكتور ماهر الغانم.وتضمن الحفل الختامي المعد بهذه المناسبة تكريم الطلاب المميزين في مختلف التخصصات مع معرض لأبرز الأنشطة المنفذة في مسارات الأولمبياد المتعددة.// أنتهى //15:34ت م0152