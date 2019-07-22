أبها 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام 2019م التابعة لتصنيف Webometrics تقدم تصنيف جامعة الملك خالد في الاستشهادات العلمية، حيث حصلت الجامعة على المركز 1251 على مستوى العالم محققة التقدم بمراكز بلغت 402 عن العام الماضي.وحصلت الجامعة وفق هذا التصنيف على المركز الخامس على مستوى الجامعات السعودية بدلاً عن المركز التاسع خلال العام الماضي، وارتفع عدد الاستشهادات من 24387 في عام 2018م إلى 85357 في هذا العام 2019م.وتعمل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي التابعة لها من خلال أحد أهداف الخطة الاستراتيجية (دعم البحث العلمي وتطويره) على زيادة البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة ومصنفة في قواعد المعلومات ودعم البحوث العلمية ورفع مستوى البحث العلمي كمًّا ونوعًا وهو ما نتج عنه زيادة الاستشهادات العلمية.// انتهى //15:35ت م0153