مكة المكرمة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مبادرات الرئاسة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد الحرام وقاصديه، بحضور وكلاء معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والوكلاء المساعدين ومديري العموم ومنسوبي مكتب إدارة المشاريع (PMO), ومنسوبي الإدارة العامة لتحقيق الرؤية, وملاك المبادرات.وأوضح مدير الإدارة العامة لتحقيق الرؤية الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن الرئاسة تملك تلك المبادرات ضمن برنامج ضيوف الرحمن، وهي تطوير نظام حوكمة العلاقات التكاملية بين الجهات العاملة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطوير منظومة متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين، وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة، وتطوير المعارض والمكتبات وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية الذكية، وتطوير الإرشاد الديني والإفتاء والمقرأة، إضافة إلى تجهيز البنية التقنية.// انتهى //15:48ت م0154