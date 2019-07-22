الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسرفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة إعلان استراتيجية دعم الأندية، ودعم رياضة المملكة العربية السعودية.وأكد أن هذا الدعم المستمر ينصب بشكل كبير في تطوير جميع الألعاب الرياضية الذي سينعكس على مختلف الاتحادات الرياضية والبرامج الرياضية, منوهاً في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع هيئة الرياضة، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على مختلف الأصعدة والمستويات.// انتهى //15:49ت م0155