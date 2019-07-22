جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، هدم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس .وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية ، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ، مما يستدعي المساءلة القانونية.ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية ، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين .// انتهى //15:49ت م0157