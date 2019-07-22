سياسي / "التعاون الإسلامي" تدين هدم عشرات المنازل في القدس
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
جدة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، هدم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس .
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية ، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ، مما يستدعي المساءلة القانونية.
ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية ، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين .
// انتهى //
15:49ت م
0157