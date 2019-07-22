رياضي / الأهلي يواصل تدريباته في معسكر النمسا ويفوز على جاركوفو الصربي بثلاثية
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد 2019-2020 ، وقبل اسبوعين من انطلاق مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال .
وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية في معسكره عندما تغلب على نظيره جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف دون رد أمس ، وتناوب على تسجيل ثلاثية الأهلي ، حسين المقهوي وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري.
وشهد اللقاء مشاركة قائد الفريق حسين عبدالغني، حيث حرص الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني بفريق الأهلي، على مشاركة جميع اللاعبين لتحقيق الانسجام بينهم .
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