الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد 2019-2020 ، وقبل اسبوعين من انطلاق مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال .وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية في معسكره عندما تغلب على نظيره جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف دون رد أمس ، وتناوب على تسجيل ثلاثية الأهلي ، حسين المقهوي وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري.وشهد اللقاء مشاركة قائد الفريق حسين عبدالغني، حيث حرص الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني بفريق الأهلي، على مشاركة جميع اللاعبين لتحقيق الانسجام بينهم .// انتهى //15:54ت م0159