بكين 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسوقعت دولة الامارات والصين اليوم اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والبيئية، إضافة إلى التعليمية والجمارك والطاقة، التي تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الصيني شي جين بينغ.وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البلدان، اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي للذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بين مكتب الأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم لتشجيع المؤسسات الإماراتية والصينية على التعاون التجاري والاقتصادي مع أفريقيا، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ومعهد كونفوشيوس/هانبان بشأن إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في مدارس الامارات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والمتحف الوطني الصيني، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " وشركة النفط البحرية الصينية الوطنية "cnooc "، واتفاق بين الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات والإدارة العامة للجمارك في الصين بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دولة الإمارات وإدارة ائتمان المؤسسات في جمارك الصين، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، واتفاقية تعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومجموعة " إيفيربرايت " لتأسيس المجموعة الصينية مركزها المالي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق أبوظبي العالمي، واتفاقية بين سوق أبوظبي العالمي والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية " سي إن إن سي " لإنشاء المؤسسة ــ التي تعد أكبر المؤسسات المملوكة للحكومة الصينية ــــ مركزا للخزانة ومركزا ماليا وتشغيليا واستثماريا في سوق أبوظبي، ومذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة جيانغسو للتعاون عبر البحار والاستثمار المحدودة والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية " سي إن إن سي "، واتفاقية بشأن التعاون البحثي المشترك بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تشينخوا الصينية.// انتهى //16:05ت م0160