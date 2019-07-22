الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واساستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صباح اليوم أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 الذي يقام في شمال ألمانيا بهارزفينكل التابعة لمدينة غوترسلوه ، وذلك تحت قيادة المدير الفني خورخي ألميرون.وبدأ لاعبو الشباب الحصة الأولى بإجراء التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسي ، قبل أن يقسم مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين ، ليجروا مناورة على منتصف الملعب.من جهة أخرى، خضع الحارسان عبدالله العويشير ومروان الحيدري إلى تدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس أوراسيو مونتي ، في الوقت الذي واصل فيه الحارس محمد عواجي واللاعب عبدالله الشامخ برنامجيهما التأهيليين برفقة أخصائي العلاج الطبيعي .// انتهى //16:08ت م0161