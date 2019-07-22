حج / وصول (614.918) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (614.918) حاجًا ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (596.719) حاجًا ، فيما قدم عن طريق البر (11.551) حاجًا , وعبر البحر (6.648) حاجاً , وذلك بزيادة (57.643) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 10%.
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