الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (614.918) حاجًا ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (596.719) حاجًا ، فيما قدم عن طريق البر (11.551) حاجًا , وعبر البحر (6.648) حاجاً , وذلك بزيادة (57.643) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 10%.// انتهى //16:14ت م0164