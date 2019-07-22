الباحة 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واستنطلق غدًا في محافظة تنومة , الأكاديمية الصيفية للشباب التي يقيمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج للفئة العمرية من 15 ـ 19 عامًا ، وتستمر على مدى 4 أيام .ويشرف على الأكاديمية المدرب عبدالرحمن آل عبده ، حيث يتعلم المشارك أساسيات رياضة تسلق الصخور ، والاعتماد على النفس ، والتعايش مع البيئة ، وتعزيز الجانب الوطني باحترام البيئة والاعتناء بنظافتها ، كما ستقام دورة " لاتترك أثرًا " وسيحصل المتدرب على شهادة الدورة.وأعلن الاتحاد السعودي مطلع الشهر الجاري عن عدد من الأهداف الرئيسة لإقامة الأكاديمية منها ما يتعلق بالتوعية في الاهتمام بنظافة المكان وحماية الحياة الفطرية ، وزيادة وعي الشباب عن الطبيعة وجمالها ، وتعليم الشباب كيفية الإقامة في المناطق الخلوية .// انتهى //16:25ت م0166