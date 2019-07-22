حج / "الأرصاد" تصدر التقرير المناخي للحالة السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
الرياض 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقرير المناخي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة لعام 1440هـ .
وأوضحت الهيئة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية خلال المدة (1985م إلى 2018م) يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين على النحو التالي :-
- طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلاً.
- ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحياناً , وقد سبق وأن سجلت مكة المكرمة أمطاراً بلغت كمياتها 46.2 ملم , والمدينة المنورة 39.6 ملم حسب المعلومات التاريخية لهذه المدة.
رؤية أفقية جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار .
ومن مخرجات التوقعات المناخية لشهر ذي الحجة لهذا العام يتوقع بإذن الله تعالى مايلي :-
- احتمالية هطول الأمطار , هذا الموسم, حول المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي , وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات , ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جداً.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة , فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى , بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث في موقع الهيئة.
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18:14ت م
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