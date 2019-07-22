عمان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا اسبينوسا ، التي تزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء التاكيد على علاقات الشراكة والتعاون بين الاردن والامم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتعامل مع تداعيات الازمات الاقليمية على الاردن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا اللجوء.// انتهى //18:17ت م0205