سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
الاثنين 1440/11/19 هـ الموافق 2019/07/22 م واس
عمان 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا اسبينوسا ، التي تزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء التاكيد على علاقات الشراكة والتعاون بين الاردن والامم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتعامل مع تداعيات الازمات الاقليمية على الاردن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا اللجوء.
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18:17ت م
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